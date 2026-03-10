Maluma praznoval 2. rojstni dan hčerke Paris

"Vse najboljše za 2. rojstni dan, moja princeska! Mami in oči te imata rada in bi zate dala življenje!" je zapis, s katerim je pevec pospremil galerijo fotografij, ki razkriva, da se je Maluma s svojo družino nedavno zabaval s prav posebnim razlogom.
Mala Paris je namreč dopolnila dve leti in starša sta ji seveda pripravila zabavo v velikem slogu. Po tem, ko so za prvi rojstni dan praznovali skupaj z živalmi s kmetije, si je tokrat deklica očitno želela postati morska deklica. Okrasitev in torta sta bili tako v stilu morskih živali, povsod pa so bili tudi baloni v nežno zeleni, modri, roza in vijolični barvi.
Na veliki školjki, ki je krasila ozadje za fotografiranje, je bilo zapisano Paris, ob tem pa je bil narisan tudi rep morske deklice. Pod baloni je bila velika številka 2 z lučkami. Ob velikem praznovanju so si privoščili tudi dvonadstropno torto, tako ponosna mama, oče kot tudi mala princeska pa so bili zelo elegantno urejeni.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.