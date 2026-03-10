Naslovnica
Tuja scena

Maluma praznoval 2. rojstni dan hčerke Paris

Medellin, 10. 03. 2026 14.57

Avtor:
K.A.
Maluma

Mala Paris je dopolnila dve leti in razneženi očka Maluma je za svojo princesko pripravil prav posebno zabavo. Kot se za zvezdnika njegovega kova spodobi, je bilo vse v stilu tokratne teme, ki je bila precej elegantna. Slavljenka si je očitno zaželela, da bi bila vsaj en dan lahko morska deklica in starša sta ji željo seveda izpolnila.

"Vse najboljše za 2. rojstni dan, moja princeska! Mami in oči te imata rada in bi zate dala življenje!" je zapis, s katerim je pevec pospremil galerijo fotografij, ki razkriva, da se je Maluma s svojo družino nedavno zabaval s prav posebnim razlogom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mala Paris je namreč dopolnila dve leti in starša sta ji seveda pripravila zabavo v velikem slogu. Po tem, ko so za prvi rojstni dan praznovali skupaj z živalmi s kmetije, si je tokrat deklica očitno želela postati morska deklica. Okrasitev in torta sta bili tako v stilu morskih živali, povsod pa so bili tudi baloni v nežno zeleni, modri, roza in vijolični barvi.

Preberi še Maluma hčerki priredil nepozabno rojstnodnevno zabavo

Na veliki školjki, ki je krasila ozadje za fotografiranje, je bilo zapisano Paris, ob tem pa je bil narisan tudi rep morske deklice. Pod baloni je bila velika številka 2 z lučkami. Ob velikem praznovanju so si privoščili tudi dvonadstropno torto, tako ponosna mama, oče kot tudi mala princeska pa so bili zelo elegantno urejeni.

maluma rojstni dan praznovanje paris zabava

