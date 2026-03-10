Maluma praznoval 2. rojstni dan hčerke Paris

"Vse najboljše za 2. rojstni dan, moja princeska! Mami in oči te imata rada in bi zate dala življenje!" je zapis, s katerim je pevec pospremil galerijo fotografij, ki razkriva, da se je Maluma s svojo družino nedavno zabaval s prav posebnim razlogom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Mala Paris je namreč dopolnila dve leti in starša sta ji seveda pripravila zabavo v velikem slogu. Po tem, ko so za prvi rojstni dan praznovali skupaj z živalmi s kmetije, si je tokrat deklica očitno želela postati morska deklica. Okrasitev in torta sta bili tako v stilu morskih živali, povsod pa so bili tudi baloni v nežno zeleni, modri, roza in vijolični barvi.