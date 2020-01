Maluma praznuje 26 let

Latino zvezdnika Malumo bomo letos prvič videli na velikih platnih ob boku Jennifer Lopez, s katero sta pred meseci posnela film Marry Me. V filmu Maluma igra rock zvezdnika, ki tik pred poročnim dnem prevara svojo zaročenko, ki jo igra Jennifer. Namesto z njim se tako poroči z naključnim moškim (igra ga Owen Wilson), ki ga opazi v množici.

S svojo dobrodelno fundacijo pomaga mladim

Maluma pušča pomembne sledi v svetu in to ne samo s svojo glasbo, pač pa tudi s svojo dobrodelno fundacijo El Arte de los Sueños/The Art of Dreams, ki pomaga mladim v stiski. Predsednica fundacije je njegova sestra Manuela Londoño Arias, njihov cilj pa je zgraditi most med umetnostjo in sanjami – preko umetnosti urbanih žanrov, kot so petje, ples, glasba in slikanje, učijo mlade, kako se spopasti s težavami in slediti svojim sanjam. Štirje stebri fundacije so lojalnost, transparentnost, integriteta in spoštovanje, kar Maluma prišteva tudi med svoje osebne vrednote.