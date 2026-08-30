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Maluma razkril, česa se najbolj veseli ob prihodu sina

Medellin, 30. 08. 2026 08.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Maluma razkril, česa se najbolj veseli ob prihodu sina

Ljubezen do avtomobilov kolumbijskega pevca Malume se je začela že v otroštvu, ko je v dar dobil svoje prve avtomobilčke Hot Wheels. Danes je 32-letnik z znamko ustvaril svoj model avtomobilčka, svojo strast pa želi prenesti tudi na otroke. Še posebej se veseli prihoda sina, s katerim bo lahko delil eno svojih največjih otroških ljubezni.

Maluma je svojo dolgoletno ljubezen do avtomobilov popeljal še korak dlje. 32-letni kolumbijski pevec je združil moči z znamko Hot Wheels in v okviru njihove kampanje Challenge Accepted sodeloval pri oblikovanju svojega avtomobilčka. Avtomobilčki imajo za pevca tudi nostalgičen pomen, saj ga spremljajo že od otroštva. "Avtomobilčki znamke Hot Wheels so del mojega življenja že od nekdaj. Ko sem odraščal v Kolumbiji, sem jih takrat lahko videl le na televiziji. Pri nas je bilo do teh majhnih avtomobilčkov precej težko priti," se je spominjal.

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Vse se je spremenilo, ko se je njegov stric nekoč vrnil s potovanja po Združenih državah Amerike in mu prinesel posebno darilo. Prišel je z ogromno škatlo. "Ko sem jo odprl, sem Hot Wheels avtomobilček prvič videl v živo. Zraven je bila tudi majhna steza, na kateri sem se lahko igral. Od tistega dne sem zaljubljen v avtomobile," je povedal. Ta ljubezen ga spremlja še danes. "Avtomobile imam povsod. Lahko rečem, da so že od nekdaj velik del mojega življenja. Obožujem umetnost izdelovanja avtomobilov, njihove linije in oblike. Vedno sem sanjal tudi o tem, da bi imel svojo zbirko avtomobilov. Vse se je začelo s Hot Wheels, zato je to res nekaj čudovitega," je dodal.

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V okviru novega skupnega projekta je lahko sodeloval pri oblikovanju svojega avtomobilčka, pri čemer je izbral Toyoto Land Cruiser. Čeprav bi številni od zvezdnika morda pričakovali športni avtomobil, kot je Ferrari, je bila njegova odločitev premišljena. "To je avtomobil, v katerega lahko spraviš vso družino. Moja prioriteta je trenutno družina in to, da varno pridemo tja, kamor smo namenjeni," je pojasnil pevec, ki s partnerko Susano Gomez pričakuje drugega otroka. "Ne tekmujem več s časom," je dodal.

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Maluma je maja razkril, da bosta s partnerko drugič postala starša in da se jima bo pridružil sin. Par že ima dvoletno hčerko Paris, ki se je rodila marca 2024. Prav prihod sina pevca še posebej navdušuje, saj se že veseli, da bo z njim delil svojo ljubezen do avtomobilčkov, tako kot jo danes deli s hčerko. "Moja hčerka je zaljubljena v Hot Wheels. Mislim, da je nekoliko drugačna od drugih otrok, saj je ne zanimajo zasloni ali družbena omrežja. Želi se igrati tako, kot sem se nekoč igral jaz," je povedal. "Komaj čakam, da se nama pridruži sin in da bom z njim počel enake stvari, kot jih rad počnem s Paris. Tudi ta mali fant bo v moje življenje prinesel ogromno veselja," je dodal bodoči očka dveh otrok.

Maluma razkril, česa se najbolj veseli ob prihodu sina
Maluma razkril, česa se najbolj veseli ob prihodu sina
FOTO: Profimedia
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