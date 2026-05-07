Maluma razkril reakcijo hčerke, ko si je obril brado

Rahlo skuštrani lasje, temne oči, ki zapeljivo gledajo izpod čela, in brada – tako bi lahko opisali obraz priljubljenega latino pevca Malume. Kolumbijec slovi kot pravi latino zapeljivec, s svojo glasbo, migajočimi boki in izklesanim, potetoviranim telesom pa navdušuje številne predstavnice ženskega spola.

Maluma se je nedavno sprehodil tudi po rdeči prepogi Met Gale.

Kljub temu da je izjemno priljubljen pri dekletih, je pevcu najbolj pomembno, kaj si mislita njegova žena in hčerka. In prav dveletnica je bila tista, ki jo je ponosni očka nedavno precej razočaral. Obril si je brado in mala Paris je bila popolnoma šokirana. "Začela je jokati. Vedel sem, da bo malo žalostna, morda celo jezna name, zato sem se odločil, da bo ob meni, ko se bom obril," je v oddaji The Jennifer Hudson Show razkril reakcijo svoje deklice. "Ko sem končal, me je pogledala naravnost v oči in zajokala, ne, ne, papa. Pa sem ji rekel, da je zdaj prepozno," je še povedal mladi očka.

S svojo drzno potezo je tvegal tudi 'izgubo' hčerine ljubezni in kot je dejal, je dolgo potreboval, da si jo je pridobil nazaj. "Zdaj se je navadila, a skoraj teden in pol sem jo moledoval za povrnitev ljubezni," je dodal. V oddaji je priljubljeni glasbenik tudi razkril, zakaj se je sploh odločil za to, da si obrije brado. "Želel sem spremembe. Skoraj desetletje sem nosil brado, zato sem se odločil za nekaj novega in zdaj se počutim 'prenovljen'," je povedal in dodal, da ga je spremenilo tudi očetovstvo. "Počutim se bolj zrelega, a sem v svoji biti še vedno enak," je še razkril.

