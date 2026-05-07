Tuja scena

Maluma razkril reakcijo hčerke, ko si je obril brado

Medellin, 07. 05. 2026 18.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
maluma

Z lepo urejeno brado smo ga poznali skoraj deset let, njegova dve leti stara hčerka pa svojega očeta še nikoli ni videla brez nje. Zato ni čudno, da se je mala deklica prestrašila, ko se je njen slavni oče odločil, da si želi spremembe in si obril brado. Maluma je obenem razkril, da je s svojo potezo tvegal tudi izgubo hčerine ljubezni.

Rahlo skuštrani lasje, temne oči, ki zapeljivo gledajo izpod čela, in brada – tako bi lahko opisali obraz priljubljenega latino pevca Malume. Kolumbijec slovi kot pravi latino zapeljivec, s svojo glasbo, migajočimi boki in izklesanim, potetoviranim telesom pa navdušuje številne predstavnice ženskega spola.

Maluma se je nedavno sprehodil tudi po rdeči prepogi Met Gale.
FOTO: Profimedia

Kljub temu da je izjemno priljubljen pri dekletih, je pevcu najbolj pomembno, kaj si mislita njegova žena in hčerka. In prav dveletnica je bila tista, ki jo je ponosni očka nedavno precej razočaral. Obril si je brado in mala Paris je bila popolnoma šokirana. "Začela je jokati. Vedel sem, da bo malo žalostna, morda celo jezna name, zato sem se odločil, da bo ob meni, ko se bom obril," je v oddaji The Jennifer Hudson Show razkril reakcijo svoje deklice. "Ko sem končal, me je pogledala naravnost v oči in zajokala, ne, ne, papa. Pa sem ji rekel, da je zdaj prepozno," je še povedal mladi očka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S svojo drzno potezo je tvegal tudi 'izgubo' hčerine ljubezni in kot je dejal, je dolgo potreboval, da si jo je pridobil nazaj. "Zdaj se je navadila, a skoraj teden in pol sem jo moledoval za povrnitev ljubezni," je dodal. V oddaji je priljubljeni glasbenik tudi razkril, zakaj se je sploh odločil za to, da si obrije brado. "Želel sem spremembe. Skoraj desetletje sem nosil brado, zato sem se odločil za nekaj novega in zdaj se počutim 'prenovljen'," je povedal in dodal, da ga je spremenilo tudi očetovstvo. "Počutim se bolj zrelega, a sem v svoji biti še vedno enak," je še razkril.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Je pa zvezdnika ob prihodu v šov pričakal zelo lep sprejem, saj so mu, kot je v navadi za vse goste, zapeli med sprehodom do studia. Seveda je v ritmih latino glasbe tudi sam zamigal z boki, bil pa je tudi res dobro razpoložen in s šalom z motivom kolumbijske zastave zabaval zbrane.

Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Osemletna Inaja skupaj z mamo navdušila Slovenijo
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
Tako velik je že prvorojenec odtujenega princa Harryja
Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli
Tako se je Bastian odzval na novo ljubezen Ane Ivanović
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Katerim pijačam se je bolje izogibati za bolj zdravo srce in ožilje, svetuje priznan kardiolog
Kako lahko 20 minut narave izboljša vaše zdravje, razkrivajo študije
Telesna dejavnost in rak: koliko gibanja lahko dejansko zmanjša tveganje
Spoznal ljubezen svojega življenja, nato pa ostal paraliziran. Vseeno mu je rekla da
Konec lagodnega prejemanja socialne pomoči v Nemčiji
Če milijarderji ne bi nikoli darovali: številke, ki sprožajo nelagodje
Kriza na obali: zakaj so italijanske ulice postale neprehodne
Moški zadel 440.000 evrov po ogledu TikTok posnetkov
Video z avtoceste: nepazljivi ljudje na cestišču ogrožajo reševalno vozilo
Tragična smrt zvezdnika resničnostnega šova: Umrl pri 35 letih
"Zaradi tega bi se ločila": Prepir zaradi toaletnega papirja
Cene Prevc končno na poročnem potovanju: romantično potovanje po Indoneziji
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ste v gozdu našli mladiča sove? Kaj storiti?
Novi ljubljenček, ki je osvojil svet: spoznajte kraljevega Otta
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Ste po službi brez volje za kuhanje? Ti recepti vas 'rešijo' v 20 minutah
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Blanca
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
