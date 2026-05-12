Maluma razkril veselo novico: spet bo očka

Maluma bo kmalu ponovno postal očka. Priljubljeni pevec je novico o tem, da je njegova draga Susana Gomez ponovno noseča, razkril s prikupno objavo na družbenih omrežjih. Objavil je črnobelo fotografijo, na kateri s hčerko poljubljata že lepo zaobljen nosečniški trebušček.

32-letnik je pred dvema letoma prvič okusil čare očetovstva, saj je postal očka deklice, ki sta jo s partnerko poimenovala Paris. Kakšnega spola in kdaj se bo rodil novi dojenček, zvezdnik ni razkril, je pa v opis objave dodal moder srček in s tem morda namignil, da se bo družinica v drugo razveselila dečka.