Maluma razkril veselo novico: spet bo očka

Maluma bo kmalu ponovno postal očka. Priljubljeni pevec je novico o tem, da je njegova draga Susana Gomez ponovno noseča, razkril s prikupno objavo na družbenih omrežjih. Objavil je črnobelo fotografijo, na kateri s hčerko poljubljata že lepo zaobljen nosečniški trebušček.
32-letnik je pred dvema letoma prvič okusil čare očetovstva, saj je postal očka deklice, ki sta jo s partnerko poimenovala Paris. Kakšnega spola in kdaj se bo rodil novi dojenček, zvezdnik ni razkril, je pa v opis objave dodal moder srček in s tem morda namignil, da se bo družinica v drugo razveselila dečka.
Priljubljeni Kolumbijec zelo spretno krmari skozi očetovstvo, biti oče pa je ena njegovih najljubših življenjskih vlog. Za svojo malo princesko se vedno zelo potrudi in ji vsako leto pripravi nepozabno praznovanje za rojstni dan. Nedavno je gostoval v eni od televizijskih oddaj, kjer je razkril še nekaj svojih občutkov o starševstvu in priznal, da si je moral po odločitvi, da si pobrije brado, znova 'priboriti' hčerino ljubezen.
