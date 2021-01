Maluma s prijatelji uživa v zimski idili

Priljubljeni kolumbijski pevec Maluma je razkril, da si je s prijatelji že dolgo želel odpotovati na počitnice in da je to zaradi poslovnih obveznosti ves čas prelagal. No, zdaj, v času pandemije covida-19, je končno našel čas za to in se podal na snežne strmine.

Maluma si je privoščil počitnice na snegu. FOTO: Profimedia Za kolumbijskega glasbenikaMalumo je bilo leto 2020 zelo plodno, saj je imel še do sredine marca kar nekaj nastopov, po razglasitvi pandemije covida-19 pa se je vrgel v ustvarjanje nove glasbe. Izdal je album Papi Juancho ter posnel kar devet videospotov in postregel z globalnim hitom Hawái. In če v njem prepeva, da gre na počitnice na Havaje, je tokrat toplo podnebje zamenjal za nizke temperature. S prijatelji se je odpravil na zaslužene počitnice in, kot je dejal, je s tem odlašal že kar nekaj časa.

"Ta teden sem šel s prijatelji na počitnice. Ideja, o kateri sem že dolgo sanjal in se je končno uresničila," je v Instagramovi zgodbi delil s svojimi sledilci, ki jih ima na tem družbenem omrežju že več kot 57 milijonov. Kolumbijski zvezdnik si je tako zasluženo vzel nekaj dni počitka, pokazal pa je tudi svoj skriti talent, in sicer mu gre odlično od rok, pardon od nog, deskanje na snegu.

V eni izmed prvih objav je delil fotografijo s sedežnice ter objavil video, na katerem se spušča po enem od hribov v Aspnu v Koloradu. Ob tem pa malo potožil, da je prava zima: "Prvi dan dopusta (kako mrzlo je)."