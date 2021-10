Maluma s svojo kolekcijo oblačil

Maluma je gostoval v pogovorni oddaji The Tonight Show, v kateri je voditelju Jimmyju Fallonu ekskluzivno razkril, da se mu bodo kmalu uresničile sanje, saj bo na tržišču predstavil svojo lastno kolekcijo oblačil Royalty by Maluma. Modni kosi bodo na voljo v eni največjih newyorških veleblagovnic Macy's,

"Navdušen sem, na tem delam že nekaj časa, tako da lahko razkrijem, da bom dobil svojo prvo kolekcijo oblačil v sodelovanju z Macy's. To bo enkratno," je v oddaji povedal priljubljeni pevec in dodal: "Od nekdaj sem sanjal o tem in zdaj se to res dogaja."

27-letnik je velik ljubitelj mode in nima nobenih zadržkov biti drzen. V preteklosti je zamenjal že kar nekaj različnih slogov in lahko bi rekli, da zna vse, kar obleče, tudi dobro nositi. Zato so ga spomladi opazili že pri francoski modni hiši Balmain, s katero je pred meseci prvič sodeloval. Skupaj s kreativnim direktorjem omenjene modne hiše Olivierem Rousteingom sta zasnovala in ustvarila kolekcijo oblačil, ki sta jo predstavila spomladi. A zdaj je končno napočil pravi čas, da Maluma oboževalcem in ljubiteljem modnih trendov ponudi svojo lastno blagovno znamko.