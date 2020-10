Maluma srečno zaljubljen v arhitektko

Fotografi so na ulicah Beverly Hillsa ujeli v objektiv priljubljenega pevca Malumo in njegovo novo ljubezen, kolumbijsko arhitektko Susano Gómez . Zaljubljenca sta se sprehajala objeta, 26-letni pevec pa nad prisotnostjo fotografskih bliskavic ni bil preveč navdušen. Veliko pozornosti sta pritegnila tudi zaradi oblačil, saj sta oba nosila pulover s kapuco z napisom Maluminega hita '' Hawai ''. Ta barviti kos najdemo v njegovi novi promocijski kolekciji namenjeni oboževalcem.

Nove fotografije, ki so bile posnete med njunim sproščenim sprehodom, so hitro zaokrožile po družbenih omrežjih. Nekateri latino mediji celo poročajo, da sta skupaj preživljala tudi karanteno. Susana in Maluma se namreč poznata že več let, Susana pa je bila pred tem že poročena in se je od moža pred meseci ločila. Za zdaj razlog za njun razhod še ni znan.