Maluma v dresu Luke Dončića

Maluma je velik ljubitelj nogometa, s katerim bi se verjetno še danes profesionalno ukvarjal, če se ne bi v najstniških letih poškodoval, zaradi česar je moral to disciplino opustiti. Njegova druga strast je bila glasba, s katero danes uresničuje svoje otroške sanje in polni stadione po vsem svetu. Kolumbijski zvezdnik je namreč velik zbiratelj nogometnih dresov, nekatere ima celo v okviru na steni v enem izmed prostorov njegovega doma v Kolumbiji. Kot kaže, pa je po novem navdušen tudi nad košarkarskimi dresi in klubom Dallas, za katerega igra naš košarkarski as Luka Dončić.