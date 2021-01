Maluma: V glasbeni industriji težko najdem prijatelje

Kolumbijski glasbenik Maluma je v nedavnem intervjuju priznal, da težko sklepa nova prijateljstva, ker mu je pomembna energija ljudi. Povezanega se čuti z Jennifer Lopez, Shakiro in Madonno.

26-letni Maluma se lahko pohvali z novim dosežkom. Na naslovnici ameriške izdaje revije Elle se je pojavil kot prvi moški, v intervjuju pa je povedal več o svoji karieri in osebnem življenju. Veselo novico je delil tudi z oboževalci na družbenih omrežjih, kjer je zapisal: "Hvala, Elle, da sem postal prvi moški na naslovnici revije. To mi veliko pomeni! Nadaljujmo sanjarije in uresničevanje sanj."

Čeprav je svetovni zvezdnik, mu je v glasbeni industriji težko dobiti nove prijatelje."V resnici ne maram novih prijateljev. Skušal sem se že spoprijateljiti v panogi, a je res težko. Včasih se mi zdi, da želijo biti moji prijatelji, a ko jim enkrat pokažem hrbet, me 'zabodejo'," je v intervjuju povedal 26-letnik, ki je lani obiskal Slovenijo. "Zato raje ne sklepam novih prijateljstev, ampak ostajam varen ob svojih prijateljih, ob katerih se počutim prijetno. Ko nisem imel denarja, so mi ponudili oporo in me povabili k sebi na kosilo. Ob uspehu me še vedno podpirajo. To je življenje, res sem hvaležen za vse, kar se mi je zgodilo,"je povedal v intervjuju, a ni izrecno imenoval posameznikov.

icon-expand Maluma v Stožicah FOTO: Miro Majcen

Ob tem je še dejal, da je z nekaterimi zvezdniki izjemno težko navezati stike. "Zdi se mi, da nekateri sodobni umetniki izgubljajo duhovnost, in to je žalostno. Mislim, da ne molijo in meditirajo, zato se počutim povezanega z umetniki, kot so Madonna, Shakira in Jennifer Lopez. Včasih mi ljudje rečejo, da je v meni starejša duša. Tudi če si največji zvezdnik, če nisi duhoven, si prazen v sebi." Pri spoznavanju novih ljudi pravi, da je zanj najpomembnejša energija: "Z Rickyjem Martinom veš, da je njegova avra tako jasna in modra. Potem pa prideš v glasbeno industrijo v Miamiju, kjer govorijo le o materialnih stvareh. Seveda je super imeti lamborghinia, Rolexovo uro in ogromno hišo, ampak kdaj bodo imeli ti ljudje dušo?"