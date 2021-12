Maluma v objemu svoje ljubezni: Hvala, Božiček

O njegovi zvezi se govori že eno leto, a kot kaže sta jo čim dlje želela ohraniti zase. Glede na to da Susani na Instagramu – njen profil je (za zdaj) še zaseben – sledita tako Miguel Lua kot Clara Pablo, ki sta del Malumove menedžerske ekipe, ni nobenega dvoma, da je prav ona tista, ki ji je uspelo osvojiti pevčevo srce.

Meglena fotografija, ki jo je na Instagramu delil kolumbijski pevec, je prejela skoraj 2,5 milijona všečkov in več kot 16.000 komentarjev. Večina uporabnikov družbenega omrežja je pevcu namenila lepe besede in mu zaželela vse najboljše v njegovem novem obdobju s Susano. Maluma se je v Instagramovi zgodbi vsem sledilcem zahvali za vse lepe in izrečene besede: "Včeraj sem se spet počutil kot otrok, hvala za vsa sporočila in lepe božične želje. Upam, da ste ga tudi vi preživeli s svojimi družinami, polnega ljubezni. Brez dvoma je to moj najljubši čas v letu. Hvala!"