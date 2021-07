Mama Amy Winehouse: Vem, da sta se z Blakom ljubila

Janis Winehouse , mati Amy Winehouse , je deset let po hčerini tragični smrti stopila v bran nekdanjemu zetu Blaku . Za angleško revijo OK! je v intervjuju pred izidom novega dokumentarnega filma o Amy dejala, da verjame, da je bila ljubezen tista, ki ju je vodila v zakon.

"Odločila sem se, da ne bom nikoli o nikomur grdo govorila, tudi o Blaku ne," je dejala Janis. "Vem, da sta se ljubila in menim, da ne smemo obsojati, ko je posredi ljubezen. Ljubezen je tista, ki govori. Verjamem, da je bila zveza med Blakom in Amy intimna in globoka. Njun zakon je bil impulziven, a hkrati čist. To je bilo zelo zakomplicirano razmerje, vendar posredi je bila ljubezen," je prepričana Amyjina mama.

Janis je prepričana, da so tudi mediji tisti, ki so njenega nekdanjega zeta obsodili za Amyjino smrt: "Izbrala si je svojo pot. Vsi smo trpeli zaradi nadlegovanja in škodljivih špekulacij, kot so tudi tiste, ki Mitcha (Amyjinega očeta) obtožujejo, da je prek hčere želel le zaslužiti, da smo jo ubili, da bi lahko storili več zanjo. To je popolnoma narobe."