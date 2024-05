Mama Baby Lasagna po sinovem nastopu: Počutim se blagoslovljeno

OGLAS

Baby Lasagna je trenutno najbolj vroče ime, ne le na hrvaški glasbeni sceni, temveč kar na evropski. Mladi Hrvat je s torkovim nastopom v prvem polfinalnem večeru Evrovzije upravičil stavnice, ki so mu že vse od zmage na hrvaški Dori napovedujejo tudi evropsko zmago. Le nekaj ur po nastopu se je Marko Purišić javil svojim oboževalcem. "Pozdravljeni vsi. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste glasovali zame in nas poslali v finale. Res mi je v čast. Občutek na odru je bil izjemen in ko se videl občinstvo plesati z nami, nisem mogel verjeti, kaj se dogaja. Komaj čakam soboto in mislim, da bomo še boljši. Hvala vsem," je dejal na Instagramu v angleščini.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Obenem je posebno video sporočilo posvetil tudi svojim sorojakom Hrvatom, ki ga tudi z medijskega stališča močno podpirajo. "Dragi moji Hrvati. Presrečen sem, ko vidim navdušenje, ki ste ga doživeli z mano. Upam, da ste zadovoljni in ponosni. Gremo zdaj do konca," je še dejal na družbenem omrežju in razkril, da je večer po nastopu preživel ob gledanju priljubljene serije Pisarna.

Z objavo na družbenih omrežjih razkril, kako je preživel večer po nastopu. FOTO: Instagram - Baby Lasagna icon-expand

Skromni 28-letnik, ki pogosto poudarja, da ni pretirano rad v središču pozornosti, je priznal, da je bil nastop na evrovizijskem odru zanj zelo poseben. Nanj pa je močno ponosna tudi njegova mama Marija. "Počutim se blagoslovljeno. Blagor je imeti takšnega otroka , ki razveseljuje številne domove na Hrvaškem in v tujini," je povedala za Istra24. Obenem je povedala, kaj mu je zaželela preden je stopil na največji evropski oder. "To je samo klasičen način komunikacije med mamo in sinom," je dejala, več podrobnosti pa ni razkrila.