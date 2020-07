Billie Eilish je bila kot otrok obsedena z Justinom Bieberjem

V nedavni epizodi radijske oddaje z naslovom Me & dad radio, ki jo Billie Eilish ustvarja skupaj z očetom Patrickom, sta k pogovoru kot posebno gostjo povabila mamo Maggie. Med drugim je Maggie povedala, da je bila Billie nekoč velika oboževalka Justina Bieberja in zaradi njenega spremenjenega obnašanja so razmišljali celo o terapiji.

"Vsega se dobro spominjam. Billie je o novi pesmi Justina Bieberja govorila z navdušenjem in ob poslušanju je celo jokala," je povedala Maggie, mama pevke Billie Eilish, o hčerkini obsedenosti s pesmijo As long as you love me kanadskega pevca Justina Bieberja. "Ta pesem ji je zelo veliko pomenila."

icon-expand Billie Eilish je bila kot otrok velika oboževalka Justina Bieberja. FOTO: Profimedia

18-letnica je priznala, da se tega dogodka, ko je bila izredno navdušena nad pesmijo, še predobro spominja. "Želim samo povedati, da sva z očetom razmišljala, da bi te peljala na terapijo, ker si bila tako obsedena z Bieberjem," je v smehu dejala Maggie, "Ta obsedenost je bila tako intenzivna, da je povzročila veliko sprememb v tvojem obnašanju." V pogovoru so omenili tudi pesem Listen before you go, kjer je mlada kantavtorica, ki glasbo ustvarja s svojim bratom Finneasom, strnila svoje težave z duševnim zdravjem. "Bala sem se, da bi ljudje pesem narobe razumeli," je dejala Billie, "K sreči so jo oboževalci dobro sprejeli in so govorili le o tem, koliko jim pesem pomeni. Če slišiš nekoga, ki je doživel isto kot ti, se hitro počutiš bolje, kakor prej."