Mama Britney Spears prosi za odpuščanje: Žal mi je za tvojo bolečino!

Le nekaj dni po tem, ko je Britney Spears na svojem Instagram profilu objavila zapis, ki razkriva, kako razočarana je nad svojo družino, se je oglasila mama slavne pevke in jo prosila za odpuščanje. "Žal mi je za vso tvojo bolečino. Prosim, odblokiraj me, da se lahko pogovoriva," je dejala Lynne Spears.

Zgodba pevke Britney Spears je vse prej kot pravljična. Približno 13 let je živela pod očetovim skrbništvom, ki je strogo nadziral vse od njenega zdravstvenega in ljubezenskega do finančnega stanja.

A ne le na očeta, še bolj je zvezdnica jezna na svojo mamo, ki se ni nikoli postavila zanjo ali ji poskušala pomagati. Lynne Spears se sicer s pevkinimi obtožbami ne strinja, saj trdi, da ji je vedno želela pomagati, a ji ni mogla.

icon-expand Pevka je bolj kot na očeta jezna na svojo mamo, ki ji ni želela pomagati. FOTO: Profimedia

Čeprav je sedaj Britney od razsodbe novembra 2021 svobodna v vseh svojih odločitvah, pa še vedno ne more preboleti vse bolečine, ki so ji jo v teh letih zadali njeni družinski člani. Na Instagramu je tako objavila zapis, v katerem je jasno pokazala razočaranje nad svojo družino in njihovimi dejanji. "Moja družina nima nikakršne slabe vesti in misli, da ni storila nič narobe. Nimam družine, ki bi me cenila in me spoštovala," je zapisala zvezdnica.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nedavna objava pa je očitno v njeni mami vzbudila občutek slabe vesti, saj se je na njen zapis odzvala z javnim opravičilom hčerki. "Zeloooooooo žal mi je za tvojo bolečino! Že leta mi je žal!" je zapisala Lynne. Morda so jo k temu spodbudile pevkine besede, ko je dejala, da bi le pristno opravičilo pomagalo zgladiti njihov družinski spor. "Zelo te imam rada in te pogrešam!" je še dodala mama slavne pevke in jo prosila, da jo odblokira, da se lahko pogovorita osebno. "Britney, globoko v sebi veš, kako zelo te ljubim in pogrešam! Opravičujem se za vse, kar te je prizadelo!" je še zaključila.

icon-expand Britney Spears je razočaranje nad svojo družino izrazila na Instagramu. FOTO: Profimedia