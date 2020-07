Mati Britney Spears vložila zahtevo za nadzor nad pevkinim premoženjem

Po poročanju portala The Blast je mati ameriške pevke Britney Spears, Lynne Spears, znova vložila prošnjo, da bi imela nadzor nad pevkinim premoženjem in predvsem nad varčevalnim skladom, ki je bil ustanovljen leta 2004. Namen omenjenega sklada je zaščita Britneyjevega premoženja, prav tako pa predstavlja varčevanje za njena sinova, Jaydna Jamesain Seana.

Ko je pred leti pop princesa šla skozi zelo grdo samouničevalno obdobje, je skrbništvo nad njenim premoženjem prevzel njen oče Jamie Spears. Oktobra 2008 je namreč sodišče v Los Angelesu očetu pevke določilo stalno skrbništvo nad njenim premoženjem, s tem pa se je zvezdnica tudi strinjala. Zaradi zdravstvenih težav je leta 2019 Jamie predal začasni nadzor nad hčerkinim premoženjem Jodi Montgomery, ki je bila že dlje časa v njihovem življenju.

Sedaj pa želi to vlogo prevzeti Lynne, ki je vse bolj vpeta v hčerkino življenje, s katero sta se že večkrat skupaj odpravili na potovanje. Zaslišanje glede nadzora premoženja bi se moralo končati aprila, a so ga zaradi pandemije koronavirusa prestavili na julij.

Starša pevke sta se sicer ločila leta 2002 in takrat se je hčerka odločila, da bo oče njen 'skrbnik'. Po besedah materinega odvetnika Lynne meni, da oče ne skrbi dobro za njuno hčer, zato želi imeti tudi ona 'glas' pri odločanju.