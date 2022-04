Mama Chrisa Rocka: Ko je Will udaril mojega sina, je s tem udaril mene

Rose Rock, mama ameriškega igralca Chrisa Rocka, ki je letos na odru oskarjev dobil zaušnico od Willa Smitha, je med intervjujem za lokalno televizijo v Južni Karolini prvič komentirala napad na svojega sina.

"Odzval si se na to, da te je žena postrani pogledala zaradi njegove šale, in ji s svojim dejanjem polepšal dan, ker so se drugi smejali na njen račun," je Rose v etru nagovorila Willa Smitha in voditelju povedala, da je sprva mislila, da je zadeva zrežirana. Ni mogla verjeti, da se res lahko zgodi kaj takšnega.