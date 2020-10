Mama Chrissy Teigen se je z zapisom poklonila umrlemu vnuku

Mnogi Chrissyjini sledilci zvezdnici očitajo, da na svojih družbenih omrežjih s svojimi sledilci deli preveč osebne zgodbe in da ni primerno, da je objavila tudi fotografije po splavu in zapis, v katerem je pojasnila, kaj se je zgodilo in v katerem se je poslovila od malega Jacka, kakor sta pokojnemu otroku z Johnom dala ime.

Chrissy je na svojem Twitterju branila Zelda Williams, sicer hčerka pokojnega Robina Williamsa, ki je zapisala, da je vsaka oblika žalovanja pravilna, da je le odvisno, kako želi določen človek žalovati. "Kakorkoli se nekdo odloči, da bo žaloval, naj bo zasebno ali javno, je to žalovanje utemeljeno in upravičeno. Žalost bo napolnila sobo, če ji dovolite in se bo razlila čez vsa okna in vrata," je prispodobo za eno težjih človeških čustev uporabila Zelda in nadaljevala:"Pustite ljudi žalovati, kot želijo in ne tako, kot menijo, da je prav in upajte, da vam svet nekoč vrne uslugo."