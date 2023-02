Mama Dwayna Johnsona udeležena v prometni nesreči

Za Dwayna Johnsona je bila pretekla noč, ko je bila v prometni nesreči udeležena njegova mama, zagotovo težka. Zvezdnik je na svojem Instagramu nekaj ur kasneje objavil razbit avtomobil svoje mame, ob tem pa zapisal, da je v redu in da bo preživela. Kot je še sporočil The Rock, je njegova mama borka in jo čuvajo angeli. Več podrobnosti o nesreči ni znanih.

"Hvala Bog. V redu je," je zapis začel The Rock. "Angeli so bdeli nad mojo mamo, ki je bila pozno ponoči udeležena v prometni nesreči. Preživela bo. Ta ženska je preživela raka na pljučih, zahteven zakon, čelno trčenje s pijanim voznikom in poskus samomora. Preživela je stvari, zaradi katerih verjamemo, da so angeli in čudeži resnični," je še dodal zvezdnik.

icon-expand Dwayne Johnson z mamo Ato. FOTO: Profimedia

Na objavljeni fotografiji je rdeč avtomobil znamke Cadillac, ki je na levem sprednjem delu razbit. Podrobnosti nesreče 74-letne Ate igralec ni razkril, se je pa v objavi zahvalil policistom in gasilcem iz Los Angelesa, ki so takoj prihiteli na kraj dogodka. "Hvala, da ste tako skrbni in natančni. Hvala, da ste me obvestili in me pomirili," je še dodal.