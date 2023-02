Mama Emme Roberts objavila fotografijo in razkrila obraz svojega vnuka

Fotografijo prikupnega 2-letnika je ponosna babica objavila na svojem Instagramu in s tem očitno nekoliko razjezila svojo hčerko. Slavna igralka je namreč vse do sedaj skrbela, da je obraz malčka skrivala pred javnostjo. Kelly je objavila fotografijo, na kateri deček stoji v kupu listja, oblečen v zelen pulover in modre kavbojke, poleg pa je pripisala, da mali človek raste.

Sicer ni prvič, da je Cunninghamova delila fotografijo svojega vnuka, a je vedno poskrbela, da se njegovega obraza ni videlo. Z zadnjo objavo sta mama in hčerka očitno začeli zabaven spor preko družbenih omrežij. "Bitka se nadaljuje. Ljubim te," je namreč zapisala Kelly in delila Story , v katerem je Emma zapisala, da je mama ni vprašala za dovoljenje o objavi.

Emmina mama očitno izredno rada razkriva skrivnosti svoje slavne hčerke. Ko je Robertsova zanosila, je Kelly časopisom povedala, da je noseča s takratnim fantom Garrettom Hedlundom, s katerim sta se leta 2021 razšla. "To je bila najhujša stvar, ki jo je kdaj naredila ... Bila je katastrofa in vse sem izvedela na letalu, tako da nisem mogla priti do nje. Nisem je mogla poklicati ali napasti. Malo sva se nasmejali in malo sva se skregali," je takrat komentirala igralka in blokirala račun svoje mame ter dodala, da njena mama in Instagram pač nista dobra kombinacija.