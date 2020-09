Mama Gigi Hadid delila fotografijo noseče hčerke

Gigi Hadid in Zayn Malik že komaj čakata, da postaneta starša. Kot kaže, pa nista edina, ki odštevata dneve do velikega dogodka. Yolanda Hadid , Gigijina mama, je z oboževalci na Instagramu delila dve fotografiji. Na prvi je obraz naslonila na hčerkin nosečniški trebušček, na drugi pa je objavila fotografijo rok, ki se dotikajo trebuščka.

Spomnimo, da se je v preteklem tednu na veliko govorilo in ugibalo, ali je Gigi že rodila, čeprav družina veselega dogodka ni komentirala. 25-letna zvezdnica, ki ima predviden rok poroda jeseni, je na Instagramu objavila štiri nove fotografije, na katerih ponosno razkazuje nosečniški trebušček. Pod objavo je zapisala, da so bile fotografije posnete, ko je bila približno v 27. tednu nosečnosti.

Bodoči starši Gigi in Zayn so zelo zaščitniški, ko beseda nanese na njihovo zasebnost. Slavna manekenka je konec prejšnjega meseca s svojimi sledilci na Instagramu delila profesionalne fotografije, na katerih je ponosno pokazala svoj nosečniški trebušček. Elegantni črno-beli posnetki so prvi, na katerih je manekenka razkrila svojo nosečniško postavo, ob tem pa je povedala, da je bila med snemanjem v 33. tednu nosečnosti.