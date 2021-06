Mama Jennifer Lopez navdušena nad hčerino novo zvezo z Benom

Guadalupe Rodriguez, mama dive Jennifer Lopez, naj bi bila po pričevanju nekega vira blizu družini navdušena nad obnovljeno zvezo Bena in J.Lo. Svoje odobravanje je izkazala tudi z druženjem s hčerinim novim-starim partnerjem v Las Vegasu. Rodriguezova naj bi bila že v času prvega druženja Jennifer in Bena navdušena nad igralcem, njun razhod pa jo je globoko užalostil.

Mati zvezdnice Jennifer Lopez je navdušena nad obujeno zvezo svoje hčere in njenega nekdanjega zaročenca, pravi vir blizu zvezdničine družine. "V preteklosti sta si bila Jenniferina mati in Ben zelo blizu. Guadalupe je oboževala Bena. Zelo je bila žalostna, ko jima pred leti ni uspelo rešiti svoje zveze. Navdušena je, da sta sedaj znova par in se našla na skupni poti," je dejal vir.

icon-expand Jennifer Lopez in njena mati Guadalupe Rodriguez FOTO: Profimedia

Vir je razkril še to, da je pevki in igralki zelo pomembno, da se njen partner dobro razume z Guadalupe, saj sta si mati in hči izjemno blizu. "Jennifer je navdušena nad tem, da sta se Ben in njena mati družila v Las Vegasu. Oba rada igrata igre na srečo in sta zelo uživala skupaj v hotelu," je še dejal vir blizu Lopezove. Rodriguezovo, ki je v casinoju v Atlantic Cityju nekoč priigrala približno dva milijona evrov, so pred dnevi fotografirali z Affleckom, ki naj bi takrat v Vegasu pripravljal nov projekt.

Govorice, da sta oskarjevec in vsestranska pevka in igralka znova romantično povezana, so se v javnosti prvič pojavile aprila, ko so Afflecka fotografirali, kako prihaja iz njene vile. Le nekaj tednov pred tem je Lopezova potrdila, da se je razšla z nekdanjim športnikom Alexom Rodriguezom, s katerim sta bila tudi zaročena. Bena in Jennifer so 8. aprila fotografirali na skupnem potovanju v Montani, potem pa sta se družila še v njeni vili v Miamiju in v Los Angelesu, kjer naj bi Lopezova že iskala nov dom, bližje Affleckovemu. 51-letna Lopezova in 48-letni Affleck sta bila zaročena leta 2002, vendar sta se razšla, preden sta stopila pred oltar.