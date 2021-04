Mama Jessice Simpson: Postajala je samotarka

Mama pevke in igralke Jessice Simpson je v intervjuju spregovorila o slavnih hčerkah in kako ju je bilo spremljati v soju žarometov. Tina Simpson je ob tej priložnosti razkrila, kako težko ji je bilo opazovati starejšo hčer, ki se je borila s kilogrami in žaljivimi komentarji na račun njene postave.

Tina Simpson, mati Jessice in Ashlee Simpson, je v intervjuju seveda govorila o svojih dveh slavnih hčerkah. A življenje pod žarometi ni bilo vedno lahko in prijetno. Posebej za Jessico, ki je v javnosti prestajala ločitev, veliko pozornosti pa so predvsem tabloidi posvečali njeni borbi z odvečnimi kilogrami.

icon-expand Jessica Simpson se je odločila, da odkrito spregovori o težkih trenutkih iz svoje preteklosti. FOTO: Profimedia

"Če sem iskrena, je bila zame najtežje opazovati Jessico in njen boj s kilogrami. Predvsem zaradi nenehnega obsojanja ljudi. To je kar neverjetno. Norčevanje in zasramovanje telesa je grozna stvar. Nobeno dekle ne bi smelo tega prestajati. Niti fant. Pika," je dejala Tina Simpson. "To je povzročilo najrazličnješe čustvene ozdive in druge stvari v njenem življenju. Na koncu je postajala vedno bolj samotarska, začela se je skrivati pred ljudmi in ni želela več iz hiše."

Tako iskrena je bila Tina Simpson z voditeljico Sheinelle Jones. A karieri Jessice in Ashlee so spremljali tudi lepi trenutki. Njuna mati je z voditeljico obudila začetke njunih pevskih podvigov. "Jessica je že zelo mlada začela peti, spomnim se, da je pri treh letih vedno pela na zadnjih sedežih avtomobila. Ko je poprijela za mikrofon je oživela. Petje je bilo njena strast," se je spominjala Tina. Nadaljevala je z Ashlee: "Z Ashlee je bilo enako. Ta otrok se je narodil in že plesal. Nastopala je in plesala. To je bila njena najljubša stvar, da je zabavala vse, ki so prišli na obisk."

Jessica je v knjigi spominov, ki jo je izdala lansko leto, pisala o soočanju z zasramovanjem telesa. "Obstaja čudovito gibanje, ki vzpodbuja pozitiven pogled na vse oblike postav. Odziv na ta del moje zgodbe, kjer sem spregovorila o soočanju s sramotenjem telsa, je bil v veliki meri zelo podpirajoč," je po izidu dejala v nekem intervjuju. "Mislim, da se ljudje ne zavedajo, da se za naslovi medijev skriva človek, z utripajočim srcem in delujočimi očmi ter čustvi. Te besede prizadanejo in ostanejo s človekom do konca življenja."