Mama J.Lo slavi 75 let: Očitno je, po kom je Jen dobila lepoto

Guadalupe Rodriguez je 12. decembra praznovala 75. rojstni dan. Njena hčerka Jennifer Lopez ji je skupaj z zaročencem Alexom Rodriguezom pripravila nepozabno presenečenje. V ožjem družinskem krogu ji je organizirala manjšo zabavo in večerjo, za katero ni niti slutila.

Ko je Lupu, kot jo kličejo znanci, prišla v prostor, je zbrana druščina, na čelu katere je bila J.Lo, zakričala: "Presenečenje!" Sodeč po njeni reakciji je presenečenje uspelo, saj je bila ob pogledu na znane obraze povsem šokirana.

Slavljenki so povabljenci voščili v živo, nekateri pa so se javili prek Zooma, med njimi tudi njena vnuka, pevkina dvojčka Emme in Max, ki sta babici zaželela: "Rada te imava, babica. Vse najboljše!"

Kot lahko vidimo na posnetku, ki ga je na Instagramu delila J.Lo, je slavljenka v dar dobila čudovite uhane, manjkale pa niso niti ogromna torta in svečke, ki jih je upihnila.

J.Lo je svoji mami čestitala tudi na družbenih omrežjih, kjer je objavila posnetek z rojstnodnevne zabave: "Vse najboljše za 75. rojstni dan moji čudoviti mami! Tako zelo te imam rada. Vsi te imamo radi. Ti si definicija mladosti in brezčasnosti ne glede na leta ... Hvala za tvojo neskončno ljubezen, energijo, podporo in za to, da preprosto si!!! Rada te imam za vedno."

Isti video je delil tudi 45-letni Alex, njen bodoči zet, objavo pa je pospremil z besedami: "Imel sem čast presenetiti in slaviti Lupe, Jenniferino mamo, ob njenem 75. rojstnem dnevu. Očitno je, po kom je Jen dobila svojo lepoto! Vse najboljše za 75 let resnično čudoviti ženski."