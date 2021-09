Mama Lindsay Lohan kriva vožnje pod vplivom substanc

Mama Lindsay Lohan je pred dnevi na sodišču priznala, da je vozila pod vplivom alkohola, pri čemer je tudi povzročila manjšo prometno nesrečo in nato pobegnila s prizorišča. V zaporu bo tako preživela 18 dni, prislužila si je še pet let pogojne kazni. Med vožnjo pod vplivom substanc je na območju Long Islanda zadela drug avto in nato zapustila kraj nesreče.

59-letna Dina Lohan je ves ta čas vozila z neveljavnim vozniškim dovoljenjem. Nesreča se je zgodila 11. januarja 2020, so sporočili iz okrožja Nassau. Policijo je poklical oškodovan voznik vozila, ki ga je Lohanova zadela od zadaj. Ta je mami zvezdnice sledil do doma, saj se po incidentu ni ustavila. Pristojni so jo nato našli v njenem avtomobilu znamke Mercedes, njene oči in vonj v vozilu pa so nakazovali predhodno uživanje alkoholnih pijač.

Na sojenju je priznala svojo napako, čas za rešetkami bo pričela prestajati 3. decembra letos. Lohanova je postala javnosti bolje znana zaradi sodelovanja v televizijskem resničnostnem šovu Living Lohan, ki je bil na sporedu med majem in julijem 2008.