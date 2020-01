Mama Lindsey Lohan zopet aretirana zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Dino Lohan , mamo igralke Lindsey Lohan , so aretirali, ker je vozila pod vplivom alkohola, se zaletela v avtomobil pred restavracijo v New Yorku in zbežala s kraja nesreče. Informacijo je za Fox News potrdil predstavnik policije newyorškega okrožja Nassau.

Zaradi prehitre vožnje in vožnje pod vplivom alkohola so jo aretirali že leta 2013.

57-letnica naj bi vozila z začasno ukinjenim vozniškim dovoljenjem, poroča Miami Herald. Zaletela se je v avtomobil ženske, ki ji je nato sledila vse do doma ter vmes poklicala policijo, navajajo pri Fox News, kjer so še zapisali, da naj bi Dina zavrnila test alkoholiziranosti, vendar naj bi bila njena vinjenost vidna. Aretirali so jo zaradi vožnje pod vplivom alkohola, zaradi bežanja s kraja nesreče in agresivne vožnje.

Lohanovo pa so zaradi prehitre vožnje in zaradi vožnje pod vplivom alkohola aretirali že leta 2013.Na cesti, kjer je bila dovoljena hitrost 88 kilometrov na uro, je peljala 120. Policija je takrat dejala, da so ji opravili test vinjenosti in da je voznica imela dvakrat več alkohola v krvi, kot je dovoljeno. Ravno zaradi aretacije leta 2013 zdaj obstaja možnost, da bo morala za leto dni ali več v zapor, plačati pa bo morala tudi visoko globo.