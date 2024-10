Mama Matthewa Perryja: Slutil je, da bo umrl

OGLAS

Mama Matthewa Perryja verjame, da je njen pokojni sin pred smrtjo slutil, da bo umrl."Šel je skozi posebno obdobje, nekaj zanimivega se je zgodilo, tik preden je umrl, ko mi je razkazoval eno od svojih novih hiš," je Suzanne Morrison dejala Savannah Guthrie v oddaji Today."Prišel je do mene in rekel: 'Zelo te imam rad in tako sem vesel, da sem zdaj s teboj.' Bilo je tako, kot da bi nekaj slutil."

Matthew Perry FOTO: AP icon-expand

Morrison, ki je poročena z dopisnikom Datelinea Keithom Morrisonom, je povedala, da takrat ni preveč razmišljala o sinovi sladki pripombi, čeprav se ji je zdela nekoliko nenavadna."Koliko časa je minilo, odkar sva imela tak pogovor? Minila so leta," je takrat razmišljala sama pri sebi in dodala:"Mislim, da je bilo nekaj ob njem, kar je bilo neizogibno in to je močno čutil. Dejal je: 'Nisem več prestrašen' in to me je zelo skrbelo." Igralec je umrl 28. oktobra 2023 v svojem domu v Los Angelesu. V vroči kopeli ga je neodzivnega našel asistent, kasneje pa so razkrili, da je umrl zaradi akutnih učinkov ketamina, ki je poleg učinkov drugih zdravil vplival na to, da se je igralec utopil.