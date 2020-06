Mama Meghan Markle se seli v skupni dom njene hčerke in princa Harryja

Doria Ragland, mama Meghan Markle, ki je sicer zaslovela s serijo Nepremagljivi dvojec, je pred dvema letoma postala mama vojvodinje. Meghan je namreč, ko se je poročila s princem Harryjem, dobila nov naziv. Harry in Meghan sta sicer še vedno vojvoda in vojvodinja, čeprav sta odrešena kraljevih dolžnosti, sta se pa odrekla nazivu'vaša kraljeva visokost'.

Harry in Meghan sta se s sinom Archiejem preselila v Los Angeles in zdi se, da bo mali Archie kmalu dobil novo družbo. V skupno hišo se bo vselila Archiejeva babica, Doria. "Meghan, Harry in Archie niso imeli veliko priložnosti, da bi se družili z Dorio zaradi ukrepov ob pandemiji. Princ Harry in Doria sta, ne glede na vse šale, ki se pojavljajo v primeru zetov in tašč, zelo dobra prijatelja. Izjemno lepo se razumeta," je tujim medijem povedal neimenovani vir in dodal, da se starša malega Archija zelo veselita njene družbe.

Meghan in Doria sta izjemno navezani, saj sta živeli sami po tem, ko se je Doria ločila od Meghaninega očeta.