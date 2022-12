Mama Miley Cyrus v družbi zvezdnika serije Beg iz zapora

Fotografijo, ko se stiska k zvezdniku serije Beg iz zapora , je mama pevke Miley Cyrus delila sama v svoji zgodbi na Instagramu in zraven pripisala srčke. Med sprehodom je zvezdnika ujela kar Dominicova 19-letna hči Lily-Rose , ki je na fotografiji tudi oba označila in pripisala, da sta prikupna.

Oboževalci na Twitterju so bili nad fotografijami, ki nakazujejo na novo romantično razmerje med Tish in Dominicom, navdušeni. Med komentarji se je našlo veliko takih, ki so veseli, da je menedžerka našla novo ljubezen, in taki, ki so prepričani, da si zasluži nekoga čudovitega. Eden izmed uporabnikov je zapisal, da sta skupaj preprosto smiselna.