Mama raperja Jay-Z-ja se je poročila z Roxanne Wiltshire

Raper Jay-Z je uradno dobil mačeho. Njegova mama Gloria Carter se je pretekli konec tedna poročila s svojo dolgoletno partnerico Roxanne Wiltshire. Na zvezdniški poroki, ki je potekala v soseski Tribeca v New Yorku, seveda ni manjkalo znanih obrazov. Med drugim so se poroke poleg raperjeve žene Beyonce udeležili Kelly Rowland, Tina Knowles-Lawson, Tyler Perry in Robin Roberts.

Gloria Carter, mama raperja Jay-Z-ja, se je poročila. Pred oltar je popeljala svojo dolgoletno partnerico Roxanne Wiltshire. Po poročanju TMZ-ja se je zaljubljeni par poročil pretekli vikend na zvezdniški slovesnosti v soseski Tribeca v New Yorku, na kateri ni manjkalo znanih obrazov.

icon-expand Gloria Carter je pred oltar popeljala svojo dolgoletno partnerico Roxanne Wiltshire. FOTO: Profimedia

Poleg 53-letnega raperja in njegove družine s pevko Beyonce na čelu so bili med svati tudi Kelly Rowland, Tina Knowles-Lawson, Tyler Perry in Robin Roberts. Priljubljena pevka, ki je v nov zakon pospremila svojo taščo, je svojo poročno opravo v barvah breskve delila na svojem Instagramu, kjer je prejela številne navdušene komentarje. Z urejenim videzom na poroki svoje babice za slavno mamo ni nič manj zaostajala 11-letna Blue Ivy, ki je nosila do tal segajočo svileno obleko zelene barve.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnik je o svoji mami in njeni spolni usmerjenosti prvič spregovoril leta 2017 v pesmi z naslovom Smile. V njej prepeva, da je njegova mama lezbijka, a je vseeno imela štiri otroke. "Tako dolgo se je morala pretvarjati in skrivati. Zaradi tega je jemala zdravila. Sramota družbe in bolečina sta bili prehudi," je nekaj verzov, s katerimi je raper razkril družinsko skrivnost in še dodal, da je vse, kar si želi, da je njegova mama nasmejana, kljub vsem sovražnim komentarjem.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right