Mama Rite Ora o incidentu s srbsko zastavo: Oprosti, a razjezila si me

"Oprosti za kričanje, ampak razjezila si me," je zapisala njena mama v Instagramovi zgodbi, kjer je objavila fotografijo pevke, na kateri se razkazuje z dvoglavim orlom. 32-letnica se je pozneje opravičila in za albanski Klan Kosova pojasnila: "Sinoči, medtem ko sem nastopala na festivalu SZIN na Madžarskem, sem dobila v roke zastavo mladega oboževalca. Od reflektorjev, ki so mi svetili naravnost v oči, nisem videla, katero državo predstavlja zastava v mojih rokah. Takoj, ko sem zapustila oder, sem ugotovila, da je zastava srbska in ne madžarska, kot sem mislila, da je."