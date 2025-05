Mama slavnega pevca presenečena: prejela je sinovo pleteno lutko

"Nisem zelo dobra v snemanju teh videoposnetkov, a prejela sem paketa in sem zelo navdušena. Odprla ju bom. Zanima me, ali lahko uganete, kaj bi to bilo," je dejala mama zvezdnika. Nekaj trenutkov zatem pa začudeno pripomnila: "O, moj bog! Tega nisem pričakovala! Imam Harryjevo lutko. O, moj bog, to je tako ljubko."

Styles, ki je zaslovel v fantovski skupini One Direction, je zadnji album izdal leta 2022. Trenutno tudi ne nastopa. Po spletu so v zadnjem obdobju večkrat zakrožile njegove fotografije, na katerih nosi pokrivalo in očala. Nazadnje so ga pozorna očesa opazila tudi v Vatikanu - na dan, ko so kardinali izvolili papeža Leona XIV.