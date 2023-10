Mama Travisa Kelceja o sinovi romanci s Swiftovo: NFL se smeji

Kelcejeva mama je v podkastu Got It From My Momma nedavno komentirala neverjetno veliko pozornosti, ki jo je njena družina prejela v zadnjih nekaj tednih na račun Swiftove. "Vse, kar vam lahko povem, je to, da se NFL smeji vse do banke. Veste, kaj pravim? To je dobro zanje."

V nadaljevanju je dejala: "Lahko povem, da so mi osebno povedali, da je družina Kelce za PR nogometa (ameriškega, op. a.) naredila več dobrega, kot bi lahko naredili s tem, da bi plačali en milijon dolarjev podjetju za odnose z javnostmi. To je zgolj zato, ker se lahko drugi z nami poistovetijo, smo normalni, pristni, verodostojni in nismo vzvišeni ali poskušamo biti nekaj, kar nismo."