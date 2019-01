Mama v zagati: Kako naj oblečem 'mini Johna'?

Rojstnodnevna zabava glasbenika Johna Legenda je pred vrati, njegova soproga Chrissy pa se je znašla v zagati: ne ve, kako bi oblekla njunega sina Milesa. Prek Twitterja je objavila fotografiji oblačil za sina in oboževalce prosila, naj glasujejo, katera obleka je boljša.

Priljubljeni glasbenik John Legend je konec decembra dopolnil 40 let, kmalu pa bo potekala njegova rojstnodnevna zabava, ki se je bodo udeležili svojci in prijatelji. John in njegova soproga, 33-letna manekenka Chrissy Teigen, imata dva otroka: hčerko Luno Simone Stephens, ki bo aprila letos dopolnila tri leta in osemmesečnega sina Milesa Theodora Stephensa.

John Legend z otrokoma Luno in Milesom FOTO: Profimedia

Prav slednji pa svoji mami v tem času povzroča sive lase – na prikupen način. Mali Miles je namreč že zdaj na moč podoben Johnu, zato se je Chrissy odločila, da bo oblečen v stilu svojega očeta. Oblekla ga je v črn in bel suknjič, ga fotografirala v obeh kombinacijah in sliki delila na svojem Twitter profilu, kjer je ob fotografiji zapisala: ''Okej, ljudje. Nocoj bo potekala zabava za Johnov 40. rojstni dan in potrebujem vašo pomoč pri izbiri obleke za 'mini Johna.' Katero naj izberem?''

Ker so se pod objavo vsuli številni komentarji, je manekenka ustvarila tudi možnost glasovanja za belo ali črno obleko, kjer je svoje glasove oddalo že več sto tisoč uporabnikovTwitterja, do konca glasovanja pa so še štiri ure.

