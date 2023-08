Mama Zayna Malika o sinovih zvezah: Trenutno ga to ne zanima

Zayna Malika so še nedavno povezovali s Seleno Gomez, a je pevka že pred časom zanikala njuno romanco. Zdaj se je oglasila tudi mama nekdanjega člana skupine One Direction in potrdila, da zvezdnik ni v zvezi s 30-letnico. Kot je dejala mama, se Zayn osredotoča samo na svojo dveletno hčerko Khai, ki jo ima iz zveze z manekenko Gigi Hadid, ljubezenska razmerja pa ga trenutno ne zanimajo.

"Moj sin je osredotočen samo na to, da je dober oče svoji hčerki. Obenem se posveča tudi glasbi in tako bo zaenkrat ostalo," je o romancah svojega sina Zayna Malika spregovorila njegova mama. Kot je še dejala Trisha, se veliko žensk zanima zanj, a njega zveza trenutno ne zanima. "Je lep fant, a trenutno ne hodi niti na zmenke. Vse se vrti samo okoli Khai in njegovega dela," je še dodala za MailOnline. Pevčeva mama je tako zanikala tudi govorice o tem, da je zvezdnik v razmerju s Seleno Gomez. Čeprav je pevka to že pred časom zatrdila, Zayn stvari ni komentiral, njegov ljubezenski status pa je ostal neznan.

icon-expand Trisha Malik je zagotovila, da njenega sina zveze trenutno ne zanimajo. FOTO: Profimedia

V pogovoru je 53-letnica razkrila še, da je njen sin čudovit oče, pohvalila pa je tudi njegovo nekdanjo partnerko in mamo njune hčerke Gigi Hadid. "Je čudovit oče, zelo skrben, ljubeč in veliko časa posveča svoji hčerki. To mu je v življenju v največje veselje," je povedala in dodala: "Gigi je super punca. Ko sta bila z Zaynom še skupaj, nas je enkrat obiskala v Bradfordu in bila je zelo preprosta. Še vedno jo imam zelo rada in škoda, da jima ni uspelo, a takšno je življenje. Oba sta čudovita človeka in starša."