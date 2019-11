Mamadžerka Kardashianovih pojasnila, kaj se bo zgodilo s podjetjem Kylie Jenner

22-letna resničnostna zvezdnica in podjetnica Kylie Jenner je nedavno obelodanila, da bo 51 odstotni delež svojega kozmetičnega imperija Kylie Cosmetics prodala podjetju Cody, ki ima med drugim v lasti tudi modni znamki Burberry in Hugo Boss. Jennerjeva je s pomočjo podjetja, katerega je ustanovila leta 2015, postala najmlajša milijarderka na svetu, njeni oboževalci pa so se po novici, da prodaja njegov večinski delež, prestrašili, da se bo iz podjetja dokončno umaknila.

Njena mama in mamadžerka družine Kardashian, Kris Jenner, je za medij E!News pojasnila, da temu ni tako in zagotovila, da bo njena hči nadaljevala z gradnjo kozmetičnega imperija, ki ga bo nekega dne zapustila svoji hčerki Stormi Webster.

Med gostovanjem v pogovorni oddaji medijske hiše CNBC je dodala, da Kylie počne tisto, kar jo veseli in do česar čuti strast in pripadnost:''Prepričana je, da je to področje tisto, kateremu bi se rada posvečala do konca svojega življenja. V tem poslu se vidi še vsaj naslednjih 20 let ... Pogosto govori o svojem podjetju, ki ga bo najverjetneje zapustila svoji hčerki. Vesela je, ker je sklenila partnerstvo s podjetjem, kot je Cody, njene sanje pa so zgraditi imperij, ki bo segal na različna področja. Veste, letos je lansirala kozmetično linijo Kylie Skin, ki je bila zelo uspešna, kar jo je močno razveselilo.''