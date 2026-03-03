Mamo ameriške voditeljice pogrešajo že mesec dni: 'Pripeljite jo domov'

Savannah Guthrie je na družbenem omrežju delila novo čustveno sporočilo, v katerem je mesec dni po ugrabitvi pozvala k varni materini vrnitvi. Voditeljica oddaje Today je skupaj s sestro in njenim možem obiskala materino domovanje v Tucsonu, od koder je ta izginila 31. januarja, policija, ki je pri preiskavi združila moči z FBI, pa še vedno nima osumljencev.

"Čutimo ljubezen in molitve naših sosedov, skupnosti v Tucsonu in širom države. Prosim, ne nehajte moliti in še naprej upajte z nami. Vrnite jo domov," je v objavi na družbenem omrežju zapisala Savannah, ki je dodala fotografijo cvetja in spominkov, ki jih odlagajo pred domom Nancy Guthrie.

Nancy Guthrie je pogrešana že več kot mesec dni. FOTO: Profimedia

54-letna voditeljica je skupaj s sestro Annie in svakom Tommasom Cionijem obiskala materino domovanje, ki ga je policija pred dnevi vrnila v njihovo uporabo, saj je zaključila s preiskavo hiše. Trojica je objeta obstala na ulici, tudi sami pa so prinesli rumeno cvetje, ki so ga položili k številnim šopkom in plakatom s prošnjami za Nancyjino vrnitev in spodbudnimi besedami za družinske člane.

Voditeljičina mama je izginila v noči na 1. februar, Savannah pa je odtlej že večkrat delila objave s pozivi ugrabiteljem, naj Nancy izpustijo. Družina je ponudila tudi odkupnino. Pomoč pri iskanju je obljubil tudi predsednik Trump, ki je ugrabiteljem zagrozil s smrtno kaznijo, če se Nancy ne vrne živa in nepoškodovana. 54-letna voditeljica je v tem času priznala, da se družinski člani zavedajo, da bi lahko bila mati že mrtva, ponudila pa je tudi milijonsko nagrado v zameno za informacije o tem, kje bi Nancy lahko bila.