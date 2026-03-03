Mamo ameriške voditeljice pogrešajo že mesec dni: 'Pripeljite jo domov'

Savannah Guthrie je na družbenem omrežju delila novo čustveno sporočilo, v katerem je mesec dni po ugrabitvi pozvala k varni materini vrnitvi. Voditeljica oddaje Today je skupaj s sestro in njenim možem obiskala materino domovanje v Tucsonu, od koder je ta izginila 31. januarja, policija, ki je pri preiskavi združila moči z FBI, pa še vedno nima osumljencev.
"Čutimo ljubezen in molitve naših sosedov, skupnosti v Tucsonu in širom države. Prosim, ne nehajte moliti in še naprej upajte z nami. Vrnite jo domov," je v objavi na družbenem omrežju zapisala Savannah, ki je dodala fotografijo cvetja in spominkov, ki jih odlagajo pred domom Nancy Guthrie.
54-letna voditeljica je skupaj s sestro Annie in svakom Tommasom Cionijem obiskala materino domovanje, ki ga je policija pred dnevi vrnila v njihovo uporabo, saj je zaključila s preiskavo hiše. Trojica je objeta obstala na ulici, tudi sami pa so prinesli rumeno cvetje, ki so ga položili k številnim šopkom in plakatom s prošnjami za Nancyjino vrnitev in spodbudnimi besedami za družinske člane.
Voditeljičina mama je izginila v noči na 1. februar, Savannah pa je odtlej že večkrat delila objave s pozivi ugrabiteljem, naj Nancy izpustijo. Družina je ponudila tudi odkupnino. Pomoč pri iskanju je obljubil tudi predsednik Trump, ki je ugrabiteljem zagrozil s smrtno kaznijo, če se Nancy ne vrne živa in nepoškodovana. 54-letna voditeljica je v tem času priznala, da se družinski člani zavedajo, da bi lahko bila mati že mrtva, ponudila pa je tudi milijonsko nagrado v zameno za informacije o tem, kje bi Nancy lahko bila.
Oddaja 'Today' je ameriška jutranja televizijska oddaja, ki se predvaja na televizijski mreži NBC. Gre za eno najstarejših in najbolj gledanih jutranjih oddaj v ZDA, ki pokriva širok spekter tem, vključno z novicami, intervjuji, vremenom in lifestyle vsebinami. Oddaja je znana po svoji dolgi zgodovini in vplivu na ameriško televizijsko krajino.
FBI je kratica za Federal Bureau of Investigation (Zvezni preiskovalni urad). Gre za domačo obveščevalno agencijo Združenih držav Amerike in glavno zvezno agencijo za kazensko preiskovanje. FBI je odgovoren za preiskovanje zveznih kaznivih dejanj, kot so terorizem, kibernetska kriminaliteta, organizirani kriminal, belaترniška kriminaliteta in nasilna kazniva dejanja. Sodeluje z lokalnimi in državnimi organi pregona pri reševanju kompleksnih primerov.
Odkupnina je denarni znesek ali druga vrednost, ki jo ugrabitelji zahtevajo v zameno za izpustitev ugrabljene osebe. Ponujanje odkupnine je pogosta taktika v primerih ugrabitev, čeprav je njeno plačilo lahko sporno in ne vedno zagotavlja varno vrnitev talca. V nekaterih primerih plačilo odkupnine lahko spodbuja nadaljnje ugrabitve, medtem ko jo v drugih primerih družine ali vlade plačajo v upanju na rešitev življenja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.