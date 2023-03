Mamo pevke Shakire zaradi krvnega strdka prepeljali v bolnišnico

V življenju kolumbijske pevke Shakire kljub svetovni slavi trenutno ni vse postlano z rožicami. Drama okoli ločitve od nekdanjega moža Gerarda Piqueja in njune spletne provokacije so se komaj dobro zaključile, pa se je zvezdnica znašla v skrbeh za svojo mamo.

Nidio del Carmen Ripoll Torrado so namreč pred dnevi zaradi krvnega strdka urgentno prepeljali v bolnišnico v Barcelono. Strdek, ki so ji ga zdravniki odkrili v nogi, je posledica venske tromboze. Sprva se je domnevalo, da je doživela možgansko kap, a so viru blizu pevke za španske medije zatrdili, da to ni res. Za televizijo Telemundo so še zatrdili, da njeni možgani niso poškodovani in da ni v življenjski nevarnosti.