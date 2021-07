Menedžer Britney Spears dal odpoved

Dolgoletni menedžer Britney Spears , Larry Rudolph , je presenetil z odločitvijo, da daje odpoved. Za to potezo naj bi se odločil, ker se želi pevka tudi uradno upokojiti in umakniti z odrov. Svojo odločitev je posredoval Britneyjinemu očetu, ki je tudi njen skrbnik in njeni odvetnici, ki je soskrbnica njenega premoženja.

"Nikoli nisem bil del skrbništva in odločitev, ki so se v sklopu tega sprejemale. Nisem seznanjem s podrobnostmi dogovorov, ki so se sklepali v sklopu skrbništva," je v pismu navedel Rudolph in razkril, da s pevko nista bila v stikih več kot dve leti in pol. "Najela me je Britney, da ji pomagam voditi in asistirati pri njeni karieri. Kot njen manager verjamem, da je v tem trenutku najbolje za Britney, da se umaknem iz njene ekipe, saj moje profesionalne usluge niso več potrebne," je še zapisal.

Rudolph je bil vpleten še v kariere Stevena Tylerja in skupine Aerosmith, glasbenika Pitbulla in pevke Kim Petras. "Britney želim vso zdravje in srečo na tem svetu," je zaključil svoje pismo in zapisal še, da njegova vrata vedno ostajajo odprta za Spearsovo, če ga bo kdaj še potrebovala.