Mandy Moore noče več govoriti o bivšem: Zaključila sem s to osebo

Igralka Mandy Moore, ki je danes srečno poročena s pevcem Taylorjem Goldsmithom, je lani spregovorila o zakonu s kantavtorjem Ryanom Adamsom in priznala, da je imela občutek, da se v tem zakonu utaplja, poleg tega je bil zakon pol zlorab in manipuliranja. Na plano pa so prišle tudi obtožbe spolnih zlorab nad številnimi drugimi ženskami.

Zvezdnica, ki se je po desetih letih znova odločila, da stopi znova v glasbene vode, trenutno promovira prihajajoči album Silver Landings.V nedavnem intervjuju pa je jasno povedala, da o svojem nekdanjem ne želi več govoriti: "Nočem, da je promocija albuma zasenčena zaradi njega," je bila jasna za New York Times. "Dolgo je ljudem jemal ... Lahko vam obljubim, da ga veseli, če se kakorkoli govori o njem. Toliko ga že poznam. Dve leti ali še več z njim ne govorim več, ampak ga poznam tako dobro, da resnično vem, da uživa v pozornosti medijem in ljudi."

"S to osebo sem zaključila, vzel mi je veliko mojega življenja in časa," je še pripomnila. Ameriški kantavtor ter igralka sta se poročila, ko je bila leta 2009 stara 25 let, leta 2015 pa sta se razšla.