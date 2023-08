Mandy Moore o sinovem izpuščaju: Starševstvo je čudno in težko

Mandy Moore se je nedavno spopadla z nekaj resnejšimi izzivi, ki jih prinaša starševstvo. Igralka je pred dnevi na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo 'norega izpuščaja', ki ga je odkrila na dveletnem sinu Augustu 'Gusu' Harrisonu. Zvezdnica in njen mož sta malčku najprej skušala pomagati sama, ker pa to ni bilo dovolj, sta morala poiskati zdravniško pomoč.

icon-expand Mandy Moore FOTO: AP

"Ta fantek se je zbudil z norim izpuščajem," je pripisala ob fotografiji in pojasnila, da je najprej mislila, da gre za ekcem, za alergijsko reakcijo na stropeni hrast ali kakšno drugo alergijsko reakcijo in dodala, da sta z možem Taylorjem Goldsmithom poskušala sklepati, kaj bi lahko bilo in mu skušala pomagati olajšati srbečico. Po pregledu na urgenci, pediatru, dermatologu in pediatru dermatologu, se je igralkin sin še naprej smejal in izkušnjo prenesel v stilu pravega rokerskega zvezdnika, kakršen po njenem mnenju tudi je. Z bližnjim posnetkom velikega rdečega izpuščaja, ki se je širil po malčkovih nogah, je pojasnila: "Izkazalo se je, da gre za virusni otroški izpuščaj, ki se spontano pojavi in se imenuje Gianotto-Crostijev sindrom. Včasih spremlja prehlad, vendar ne v Gusovem primeru. Je povsod po njegovih nogah in na zadnji strani rok, a nikjer drugje."

icon-expand Gus je po obisku pri zdravniku dobil liziko. FOTO: Instagram story

Kot je še poročala svojim sledilcem, se izpuščaja ne da zdraviti drugače, kot z kremo s steroidi in zdravilom za zdravljenje alergij, ki pomaga ponoči. "To stanje lahko traja tudi od šest do osem tednov," je zapisala in ob tem povprašala, ali je že kdo izkusil kaj podobnega. "Starševstvo je res čudno, težko in včasih si popolnoma nemočen. In ja, sem hvaležna, da gre le za srbeč izpuščaj na koži. Otroci so zelo odporni in dokler se smeji ob vsem tem, smo v redu," je še zapisala.

