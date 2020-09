Mandy Moore pričakuje prvega otroka

Fotografije je delila le nekaj ur po tem, ko je režiser serijeTo smo mi (This is Us)Dan Fogelman naTwitterjuobjavil fotografije s seta snemanja, kjer se očitno vidi Mandyjin nosečniški trebušček. Ob fotografiji, kjer igralka stoji skoraj dva metra stran od soigralca Mila Ventimiglia, je zapisal: "Snemanje seks scene za televizijo leta 2020. Mi smo nazaj!"

Mandy in Taylor sta sicer par že od leta 2015, dve leti kasdneje sta se zaročila, novembra 2018 pa sta se tudi poročila.