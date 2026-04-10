Tuja scena

Manekenka 61. rojstni dan obeležila z videoposnetkom v bikiniju

New York, 10. 04. 2026 11.26 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Paulina Porizkova

Manekenka Paulina Porizkova je ob svojem 61. rojstnem dnevu delila fotografijo v bikiniju, s katero je pokazala svojo izklesano postavo in spregovorila o sprejemanju same sebe. "Zdelo se mi je, da nikoli nisem dovolj dobra," je med drugim priznala zvezdnica, ki trenutno močno gara za svoj videz, saj se bo kmalu pred oltar sprehodila v poročni obleki.

Paulina Porizkova je včeraj dopolnila 61 let in ob vstopu v novo življenjsko leto pokazala svojo izklesano postavo. Manekenka je na predvečer svojega rojstnega dne spregovorila o tem, kako daleč je napredovala na poti do sprejemanja same sebe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Jutri bom dopolnila 61 let in razumem, da se vam to morda sliši noro, toda pred 40 leti, ko sem bila stara 21 let in na vrhuncu svoje kariere in supermodelstva, sem se počutila najbolj negotovo, deloma zaradi nenehnih primerjav z drugimi manekenkami s strani ljudi, ki so me zaposlovali," se je spominjala in dodala: "Zdelo se mi je, da nikoli nisem dovolj dobra."

Porizkova je povedala, da je bila takrat njena samozavest vezana izključno na njen videz. "Zato danes pomerjam ta ljubki poletni bikini in razgibavam mišice, za katere sem se trudila, da bi se znebila celulitne zadnjice, ne nujno zato, da bi bila v tem bikiniju videti najbolje, ampak da bi se v tem šestem desetletju počutila najbolje," je pojasnila.

Preberi še Nekdanja manekenka Paulina Porizkova je zaročena

Nato je priznala, da je trdo delala za svoj videz. "Pravzaprav, koga pa zavajam? Svoj trening sem močno okrepila, ker želim to poletje izgledati kar najbolje, ampak ne nujno v bikiniju ... v poročni obleki," je dejala. Zvezdnico je namreč lanskega julija po dveh letih razmerja zaprosil pisatelj Jeff Greenstein.

Bidnov sin na borbo v kletki izzval Trumpova sinova

Oboževalci se bodo lahko sprehodili po hiši, v kateri je odraščal Bowie

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Lolekman9875
10. 04. 2026 15.41
Neverjetna
komandos
10. 04. 2026 15.27
Dobra koka mastna juha jaoo kuko lele kako bi joj stavijo burek u picu
Portal
Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Creed: Rojstvo legende
Sanjski moški
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
