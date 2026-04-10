Manekenka 61. rojstni dan obeležila z videoposnetkom v bikiniju

Paulina Porizkova je včeraj dopolnila 61 let in ob vstopu v novo življenjsko leto pokazala svojo izklesano postavo. Manekenka je na predvečer svojega rojstnega dne spregovorila o tem, kako daleč je napredovala na poti do sprejemanja same sebe.

"Jutri bom dopolnila 61 let in razumem, da se vam to morda sliši noro, toda pred 40 leti, ko sem bila stara 21 let in na vrhuncu svoje kariere in supermodelstva, sem se počutila najbolj negotovo, deloma zaradi nenehnih primerjav z drugimi manekenkami s strani ljudi, ki so me zaposlovali," se je spominjala in dodala: "Zdelo se mi je, da nikoli nisem dovolj dobra."

Porizkova je povedala, da je bila takrat njena samozavest vezana izključno na njen videz. "Zato danes pomerjam ta ljubki poletni bikini in razgibavam mišice, za katere sem se trudila, da bi se znebila celulitne zadnjice, ne nujno zato, da bi bila v tem bikiniju videti najbolje, ampak da bi se v tem šestem desetletju počutila najbolje," je pojasnila.