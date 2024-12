Manekenka Adriana Lima se je poročila

Manekenka Adriana Lima je objavila fotografijo, na kateri se z Andreo Lemmersom držita za roke v puščavi, na njej pa je pokazala tudi svoj bleščeč poročni prstan. 43-letnica je pripisala: "Uradno gospa Lima Lemmers, znana tudi kot Limers." Adriana in Andre sta razmerje začela v začetku leta 2021, v javnosti pa sta se prvič skupaj pojavila na rdeči preprogi na beneškem filmskem festivalu istega leta.

Adriana Lima in Andrea Lemmers

Adriana je nedavno delila serijo fotografij s potovanja v Abu Dabi, kjer je verjetno tudi nastala fotografija prstana. Manekenka in njen mož sta se leta 2022 razveselila prvega skupnega otroka, sicer njenega tretjega. Njun sin je na svet prijokal 29. avgusta v Santa Monici v Kaliforniji. Par je fantka poimenoval Cyan Lima Lemmers . Adriana ima z nekdanjim možem, srbskim košarkarjem Markom Jarićem , še dve hčerki, 12-letno Valentino in 9-letno Sienno .

Lima je ena najbolj znanih Viktorijinih angelčkov

Adriana je ena najbolj znanih manekenk Victoria's Secret. Sodelovala je tudi z modnimi hišami, kot so Giorgio Armani, Vera Wang, Louis Vuitton, Prada, Christian Dior in Anna Sui. Njen mož Andre je filmski producent in za razliko od Adriane ni aktiven na družbenih omrežjih. Od leta 2014 vodi MiLu Entertainment kot izvršni direktor, je pa tudi partner pri Hollywood Gang Productions.