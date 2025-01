Manekenka Adriana Lima sporočila, da je žrtev spletne prevare

Adriana Lima je v izjavi, ki jo je delila na Instagramu, opozorila, da je žrtev spletne prevare. 43-letna manekenka je zapisala, da so ji nepridipravi ukradli račun na TikToku, kjer v njenem imenu pošiljajo sporočila, v katerih ponujajo darila v zameno za denarna nakazila. Zvezdnica je dodala, da sama česa takega ne bi nikoli počela, in dodala, naj nihče ne naseda tem prevaram.

"Ta oseba ponuja darila in nato zahteva denar ter podatke o kreditni kartici in domačem naslovu. Prosimo, bodite previdni in ne delite osebnih ali finančnih podatkov. Adriana Lima osebno ne komunicira z oboževalci, da bi v zameno za plačilo ponujala darila," se je glasila izjava. Ob koncu je še dodala, naj vsi, ki naletijo na omenjeni profil, goljufijo takoj prijavijo.