Tuja scena

Manekenka Anok Yai sporočila, da ji genska bolezen 'uničuje' pljuča

Los Angeles, 21. 12. 2025 15.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Anok Yai

Manekenka Anok Yai je na družbenem omrežju sporočila, da so ji zdravniki diagnosticirali gensko bolezen, zaradi katere je njeno srce preveč obremenjeno, vpliva pa tudi na delovanje pljuč. 28-letnica je delila posnetke, na katerih leži v bolnišnični postelji, in razkrila, da je prestala operativni postopek, po katerem okreva.

28-letna Anok Yai okreva po operativnem postopku, ki ga sicer opravljajo na bolnikih, ki imajo raka na pljučih, njej pa so zdravniki diagnosticirali gensko bolezen, zaradi katere je njeno srce preveč obremenjeno, uničuje pa ji tudi pljuča. Manekenka je razkrila, da je imela zdravstvene težave že nekaj časa in je upala, da bodo izzvenele, a temu ni bilo tako.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V minulem letu sem bila tiho bitko," je zapisala v objavi na družbenem omrežju, kjer je dodala, da je bila večino življenja asimptomatska, da se nekaj dogaja, pa je ugotovila, ko se ji je razvil dolgotrajni kašelj. "Kašelj so začele spremljati bolečine v prsnem košu, nato pa sem začela kašljati kri in se občasno borila za kisik. Odločila sem se, da bom nadaljevala z delom in skušala najti pravega zdravnika ob pravem času. A za takšne stvari ne obstaja pravi čas, saj se je moje zdravstveno stanje slabšalo," je priznala.

Anok Yai na modni reviji Victoria's Secret 2025.
Anok Yai na modni reviji Victoria's Secret 2025.
FOTO: Profimedia

"Uspešno sem prestala robotsko operacijo pljuč," je razkrila in se zahvalila zdravnikom in ostalemu zdravstvenemu osebju, da so ji s posegom podarili več časa. Hvaležnost je izrazila tudi svoji družini in prijateljem, ki so bili ob njej, ko se je zbudila. "Sedaj okrevam, a se bom vrnila. Se vidimo," je obljubila sledilcem, ki so ji zaželeli uspešno in hitro okrevanje.

anok yai manekenka bolezen zdravljenje

