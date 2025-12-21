Manekenka Anok Yai sporočila, da ji genska bolezen 'uničuje' pljuča

28-letna Anok Yai okreva po operativnem postopku, ki ga sicer opravljajo na bolnikih, ki imajo raka na pljučih, njej pa so zdravniki diagnosticirali gensko bolezen, zaradi katere je njeno srce preveč obremenjeno, uničuje pa ji tudi pljuča. Manekenka je razkrila, da je imela zdravstvene težave že nekaj časa in je upala, da bodo izzvenele, a temu ni bilo tako.

"V minulem letu sem bila tiho bitko," je zapisala v objavi na družbenem omrežju, kjer je dodala, da je bila večino življenja asimptomatska, da se nekaj dogaja, pa je ugotovila, ko se ji je razvil dolgotrajni kašelj. "Kašelj so začele spremljati bolečine v prsnem košu, nato pa sem začela kašljati kri in se občasno borila za kisik. Odločila sem se, da bom nadaljevala z delom in skušala najti pravega zdravnika ob pravem času. A za takšne stvari ne obstaja pravi čas, saj se je moje zdravstveno stanje slabšalo," je priznala.

Anok Yai na modni reviji Victoria's Secret 2025. FOTO: Profimedia