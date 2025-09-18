Manekenka Bella Hadid delila fotografije iz bolnišnice

Bella Hadid je s svojimi sledilci delila nekaj fotografij, ob katerih se jim je opravičila, ker včasih izgine za nekaj časa, med njimi pa je delila tudi tiste, ki so nastale v bolnišnici. 28-letna manekenka je bila hospitalizirana zaradi boja z lymsko boreliozo, na fotografijah pa leži v bolnišnični postelji, priključena na infuzijo in aparat, ki ji je pomagal dihati.
Med prvimi, ki so komentirali njeno objavo in ji zaželeli čimprejšnje okrevanje, je bila njena sestra Gigi, ki je zapisala: "Rada te imam! Upam, da se boš kmalu počutila tako močno in dobro, kot si zaslužiš!" Oglasila se je tudi njena dobra prijateljica Tallulah Willis: "Zelo si ljubljena, draga!"
Zvezdnica modnih stez je že leta 2023 javno spregovorila o boju z boreliozo. "Deklica, ki je trpela, bi bila zelo ponosna na odraslo mene, da nisem odnehala," je zapisala v objavi, ki jo je delila avgusta 2023, dodala pa je fotografije, ki so prav tako nastale med zdravljenjem, ki traja že več kot 15 let.
"Živeti s tem stanjem, ki se s časom in delom slabša, med tem ko se trudim, da bi bila jaz, moja družina in ljudje, ki me podpirajo, ponosni name. Vse to je zahtevalo svoj davek na način, ki ga niti ne znam razložiti," je takrat še dodala.
Yolanda, ki ima prav tako lymsko boreliozo, je pred časom razkrila, da sta bila Bella in njen brat Anwar diagnosticirana leta 2012. Družina Hadid pa ni edina, ki ima kronično bolezen. Da se bori z boleznijo, ki ga izčrpuje, je julija sporočil pevec Justin Timberlake, pevka Shania Twain pa je diagnozo dobila leta 2003.
