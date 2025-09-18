Manekenka Bella Hadid delila fotografije iz bolnišnice

Bella Hadid je s svojimi sledilci delila nekaj fotografij, ob katerih se jim je opravičila, ker včasih izgine za nekaj časa, med njimi pa je delila tudi tiste, ki so nastale v bolnišnici. 28-letna manekenka je bila hospitalizirana zaradi boja z lymsko boreliozo, na fotografijah pa leži v bolnišnični postelji, priključena na infuzijo in aparat, ki ji je pomagal dihati.

Med prvimi, ki so komentirali njeno objavo in ji zaželeli čimprejšnje okrevanje, je bila njena sestra Gigi, ki je zapisala: "Rada te imam! Upam, da se boš kmalu počutila tako močno in dobro, kot si zaslužiš!" Oglasila se je tudi njena dobra prijateljica Tallulah Willis: "Zelo si ljubljena, draga!"

Zvezdnica modnih stez je že leta 2023 javno spregovorila o boju z boreliozo. "Deklica, ki je trpela, bi bila zelo ponosna na odraslo mene, da nisem odnehala," je zapisala v objavi, ki jo je delila avgusta 2023, dodala pa je fotografije, ki so prav tako nastale med zdravljenjem, ki traja že več kot 15 let.