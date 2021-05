Manekenka Bella Hadid na protestu v podporo Palestini

Supermodel Bella Hadid se je pretekli vikend na ulicah New Yorka pridružila množici protestnikov, ki so se na ulice podali, da bi izkazali podporo Palestini. Bella ima namreč po očetu palestinske korenine in je do zdaj vedno jasno in glasno izkazovala svoje stališče do dežele, od koder prihajajo njeni predniki.

Bella Hadid je bila na newyorških demonstracijah, kjer so se protestniki zbrali, da bi izkazali podporo Palestini v znamenju trenutnega dogajanja na Bližnjem vzhodu, oblečena v tradicionalno palestinsko obleko kefijo, nosila je tudi zaščitno masko in kot številni udeleženci protestirala s palestinsko zastavo v rokah. Bella je med skandiranjem kazala znak za 'mir', kot je razvidno z videoposnetkov, ki so zakrožili po spletu.

icon-expand Bella Hadid na protestu v New Yorku. FOTO: Profimedia

Nekaj ur pred samim protestom je Bella na svojem Instagramu objavila poročno fotografijo svojih starih staršev in fotografijo svojega očeta s sedmimi brati in očeti ter njegovo mamo. K objavi je dodala zapis, da so bili njeni predniki izgnani s svojega doma v Palestini leta 1948, da so zato postali begunci najprej v Siriji, nato v Libanonu in kasneje v Tuniziji. "Rada imam svojo družino in svoje poreklo, rada imam Palestino. Zavzemala se bom, da bom v svojem srcu ohranila njihovo upanje na boljši jutri, na boljšo deželo. Boljši svet za naše ljudi in ljudi okoli njih. Nikoli ne morejo izbrisati naše zgodovine. Zgodovina je zgodovina!" je zapisala 24-letnica.

Pred tem je na Instagramu podporo Palestini izkazala tudi njena mlajša sestra Gigi, ki je zapisala: "Ne morete si dovoliti, da bi bili neobčutljivi ob jemanju človeških življenj. Preprosto ne morete. Palestinska življenja so življenja, ki bodo pomagala spremeniti svet. In ta življenja nam jemlje nekdo drug,"je zapisala manekenka in dodala ključnik 'svoboda Palestini'.

icon-expand Bella Hadid s palestinsko zastavo v rokah. FOTO: Profimedia

Izrael nad Bello: Sram te bodi! Izraelska država je po tem, ko so splet preplavile fotografije Belle na demonstracijah in ko je zahtevala 'odpravo judovske države', na Twitterju izrazila svoje mnenje. "Ko se zvezdniki, kot je Bella Hadid, zavzemajo za 'metanje judov v morje', se zavzemajo za odpravo judovske države. To ne bi smel biti izraelsko-palestinski problem. To bi moral biti človeški problem. Sram te bodi!" K tvitu so dodali fotografijo Belle na protestih, kjer je odeta v tradicionalno palestinsko opravo.