Manekenka Bella Hadid praznovala v rdečih kopalkah

Bella Hadid je 30. rojstni dan praznovala oblečena v rdeče bikinke s številom 30 na levi strani prsi in izpisanim imenom na zadnji strani spodnjega dela kopalk. Te je posebej zanjo izdelala priznana modna znamka iz Los Angelesa, zvezdnica pa je na družbenem omrežju delila fotografije in posnetke, na katerih je pozirala ob ribniku.
"Pozdravljeni, moje ime je Bella in stara sem 30 let," je ob fotografijah zapisala mlajša sestra manekenke Gigi Hadid. Kmalu po objavi so se med komentarji zvrstili številni komentarji čestitk, med njimi pa so se oglasili tudi njeni zvezdniški prijatelji, kot so modna urednica brazilske različice revije Elle, Suyane Ynaya, nizozemska manekenka Joann van den Herik in igralec Vittor Fernando, čestital pa ji je tudi oče Mohamed Hadid, ki je zapisal: "Najsrečnejše leto tvojega življenja. Upam, da se boš smejala in boš ljubljena."
Manekenka je pred tem v objavi delila še svojo fotografijo, na kateri pozira v gozdu, oblečena pa je v obleko, okrašeno s perjem. "To je 30. Hvala vsem, zaradi katerih sem se počutila ljubljeno, ki ste mi poslali dobre želje, misli, rože in sporočila. Vse to mi veliko pomeni. Hvaležna sem bogu, svojim ljubljenim, zvestim in čudovitim podpornikom, ki so mi stali ob strani ter vsem, ki so mi zaželeli vse dobro v novem letu okoli sonca. Imam veliko srečo. Hvala za vso ljubezen," je pripisala.
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