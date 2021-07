Manekenka brez rok in ene noge v boj za lepotni naziv miss Ekvadorja

Victoria Salcedo se podaja v boj za najlepšo lepotico Ekvadorja. Zaradi svojega videza – je namreč brez rok in ene noge – je pritegnila pozornost mnogih, o njej pa so se razpisali številni latinskoameriški mediji.

Po poročanju lokalnega medija El Telégrafo so morali Victorii zaradi posledic močnega udara električnega toka pri petih letih amputirati obe roki in levo nogo. A ni si dovolila, da bi ji nesreča vzela voljo do življenja in jo ovirala pri doseganju zastavljenih ciljev.

Z leti jo je vse bolj zamikal modni svet, za katerega dobro vemo, da utegne biti včasih precej neprizanesljiv. Victoria, ki danes šteje 25 let, se že več let ukvarja z manekenstvom, njena želja pa je, da bi jo okronali za novo miss Ekvadorja. Po tem bi se rada udeležila še izbora Miss Universe.